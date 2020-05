The Umbrella Academy saison 2 : la famille dysfonctionnelle de super-héros sera de retour sur Netflix le 31 juillet

The Umbrella Academy, l’un de nos gros coup de coeur « super-héros » de l’année 2019, sera de retour pour une saison supplémentaire dès le 31 juillet prochain. Le trailer « d’annonce de la date » met en scène les acteurs de la série en plein confinement… à croire que Netflix n’a plus les moyens de monter un trailer digne de ce nom avec ses équipes en télétravail ! Adapté du Comics de Gerard Way édité par Dark Horse, The Umbrella Academy nous dévoile la vie dramatique d’une famille dysfonctionnelle de super-héros dont la plupart des membres cachent un très lourd secret. L’approche psychologique des personnages fait tout le sel de cette série au ton décalé et à la mise en scène parfois audacieuse, qui perd parfois en rythme ce qu’elle gagne en signature « auteur ». La qualité du casting est l’autre point fort de la série, les acteurs incarnant à merveille leurs rôles respectifs, qu’il s’agisse d’Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher ou bien encore de Justin H. Min.