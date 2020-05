Réalité virtuelle : Samsung arrête les frais et ferme XR, son service de contenus VR

Les ventes de l’Oculus Quest explosent et le PSVR se dirige tranquillement vers les 5,5 millions d’unités écoulées (et sans doute 6 millions d’ici la fin de l’année). La pandémie de COVID-19 semble même donner un vrai coup de boost au marché VR, comme si le confinement poussait de nombreuses personnes à expérimenter de nouveaux loisirs à domicile. Malgré cette situation à priori favorable, Samsung jette le gant : le fabricant vient d’annoncer l’arrêt de Samsung XR, son service de contenus en VR (vidéos à 360°), à partir du 30 septembre. Dès le 30 juin prochain, l’app VR Video (liée à XR) sera retirée des boutiques d’apps de Microsoft et d’Oculus.

L’arrêt de la plateforme Daydream (Google) a sans doute précipité les choix de Samsung sur la VR. Le Galaxy Note 10 avait déjà fait les frais de ce changement de cap, et n’était plus compatible, dès le lancement, avec le casque Gear VR. On aurait pu arguer qu’une puce mobile n’offre pas la puissance suffisante pour garantir une expérience VR « acceptable », mais le succès de l’Oculus Quest et de sa puce Snapdragon 835 prouve que la puissance est très loin d’être l’élément déterminant de la réussite d’un casque VR grand public.