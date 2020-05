La NASA passe par le crowdsourcing pour son excavateur lunaire

La NASA est particulièrement connue pour ses interactions avec le public, et son projet Artemis ne fait pas exception. Il faudra à l’agence des robots capables de travailler le sol lunaire, et elle en est passée par le crowdsourcing afin d’obtenir le plus d’idées possibles. Le challenge s’est conclu et des gagnants ont été désignés, et d’après les retours, tous ont eu des idées très créatives et des designs nouveaux. Pour participer, il fallait trouver un concept pour améliorer le système RASSOR (pour Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot), plus précisément au niveau de sa durée de vie, enjeu capital pour une mission sur le long-terme.

Le projet finalement sélectionné était celle de Caleb Clausing, qui a mis au point un système de piège basé sur une « porte passive » permettant de récupérer de grandes quantités de sol, tout en restant relativement résistant à la poussière qui pourrait s’y amasser. Même si la NASA va mettre un moment avant de pouvoir tester et mettre au point ces nouveaux designs concrètement, ces nouvelles solutions ont considérablement accéléré les recherches dans le domaine, et bien d’autres idées sont nées grâce à elles.