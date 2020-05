Deep Rock Galactic : après la 1.0, les développeurs ont de grands projets

Juste après la sortie de la version 1.0 de Deep Rock Galactic, resté en early access un bon moment, les développeurs n’ont pas peur d’être ambitieux et ont déjà annoncé de nouveaux projets concernant les mises à jour à venir du titre. La roadmap est disponible sur la page Steam du jeu, et le contenu à venir ne manque pas : d’ici la fin de l’année, on retrouvera ainsi deux nouveaux biomes, deux nouveaux archétypes de mission, trois nouveaux objectifs secondaires, en somme, de nouveaux environnements et des variations dans le coeur du gameplay, entre autres nouvelles fonctionnalités.

Deep Rock Galactic propose une expérience jusqu’à quatre joueurs, où l’on incarne une équipe de nains de l’espace, partant en missions de minage et de récupération dans des environnements toujours plus dangereux, entre monstres et conditions de travail dangereuses. Du fun simple, facile à prendre en main et très prenant, le tout dans la bonne ambiance du co-op, comment dire non ? Les développeurs se sont montrés à l’écoute de la communauté tout le long de la période d’accès anticipé, et la plupart des idées de la nouvelle roadmap sont directement issues des joueurs, aussi on ne s’inquiète pas quant au futur du jeu, qui est entre de bonnes mains. Le titre est disponible sur Steam pour 29.99€.