Disney sort une version virtuelle de son attraction Star Wars : Rise of the Resistance

Plus tôt cette année, une nouvelle attraction arrivait dans les parcs à thèmes Disneyland et Disney World. Centrée sur la nouvelle trilogie Star Wars, Rise of the Resistance présentait environ un quart d’heure d’immersion totale dans l’univers très lointain, avec certains personnages de la saga, nouveaux comme anciens. Et jusqu’à la fermeture des parcs au début des mesures prises pour freiner la progression du coronavirus, il s’agissait de l’attraction rencontrant le plus de succès, certains clients arrivant des heures en avance pour s’assurer d’avoir une place dans la file d’attente.

Même en période « normale », sans parler d’épidémie ou de parcs fermé, tout le monde ne peut pas forcément se rendre dans les parcs : entre l’investissement en temps et en argent que ce genre de voyages implique, ce n’est pas toujours facile. C’est pourquoi Disney a décidé de sortir une vidéo officielle, sorte de version virtuelle condensée de l’expérience finale. Durant à peu près trois minutes, on peut ainsi voir la majorité des phases dynamiques de l’attraction. Spoiler alert, évidemment, pour ceux qui auraient prévu d’aller faire l’attraction dans les temps à venir. Pour les autres, la vidéo est juste en dessous.