La mise à jour finale (et massive) de Terraria est arrivée

9 ans après sa sortie sur Steam, et de nombreux ajouts de contenu plus tard, Terraria est rapidement devenu un indispensable du jeu sandbox aux côtés de gros titres comme Minecraft. Et on ne peut pas dire que sa dernière mise à jour est passée inaperçue : en plus de nouveaux objets, biomes, boss monstrueux et du golf, Journey’s End ajoute une nouveauté qui annonce clairement que même s’il a fini de travailler sur le jeu, la communauté pourra continuer à faire vivre ce dernier. En effet, le support officiel des mods est désormais inclus grâce à un kit fan-made disponible en DLC gratuit.

Deux nouveaux modes de jeu sont également arrivés. On peut ainsi se lancer dans Journey, présenté comme « une version plus accessible du jeu », plus orientée sur les objectifs. On peut y faire des recherches sur les différents blocs et monstres afin d’obtenir des pouvoirs divins, qui permettront de modifier plus ou moins tout ce qui est modifiable dans le jeu, ou encore de dupliquer des blocs. Les patchnotes sont disponibles à cette adresse, et avec plus de 1000 nouveaux objets et 450 corrections de bugs, ça fait de la lecture.