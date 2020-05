Les prochaines voitures électriques de Kia auront la charge à 800V

Malgré ce qui semblait se dessiner, la charge ultra-rapide en 800V ne sera pas réservée aux véhicules de luxe. C’est du moins ce que semble avancer Kia, avec la roadmap qui vient d’être dévoilée à Autoblog : en effet, on retrouve plusieurs véhicules compatibles avec ce mode de charge, et ils ne sont pas tous dans le haut de gamme. Le constructeur a préféré privilégier le type d’utilisation des véhicules pour choisir si oui ou non ce système et cette architectures semblent cohérents. Les acheteurs souhaitant faire des économies devraient cependant toujours se tourner vers le 400V.

Le 800V a fait ses preuves, ce n’est pas pour rien qu’on le retrouve chez des constructeurs comme Porsche ou Audi. D’après Kia, il sera possible d’effectuer une charge complète en 20 minutes, pour peu que l’on soit branché sur le bon type de chargeur, ce qui reste assez impressionnant pour une autonomie annoncée d’environ 500 kilomètres. Le constructeur n’a pas précisé quels véhicules précis seraient ainsi produits, mais on sait que 11 modèles sont prévus d’ici 2025, et que sa nouvelle génération de voitures électriques devrait être lancée l’année prochaine.