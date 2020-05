Sony sort une app en AR pour bien placer sa TV

Alors que les téléviseurs modernes sont de plus en plus fins, leur taille et leur résolution ne cessent de croître. A tel point que l’achat d’un écran ne se fait pas n’importe comment, et nécessite bien souvent une préparation et des mesures bien longues. C’est probablement un raisonnement de ce genre qui a poussé Sony à sortir Envision TV AR, son application permettant grâce à la réalité augmentée de placer une télévision virtuelle sur l’écran de votre appareil mobile, vérifiant ainsi sans trop d’effort que l’objet de vos désirs audiovisuels aura bien sa place dans votre salon.

Son fonctionnement est plutôt simple : on choisit un modèle de TV, une taille, on pointe l’endroit souhaité, et l’application s’occupe du reste. Elle n’est pas encore disponible partout, mais devrait être déployée très bientôt dans toutes les régions du monde. Sur iOS, il faudra un iPhone 6S ou plus récent, tandis que la version Android nécessitera un appareil ARCore au moins sous Oreo. Et même s’il s’agit là d’un bon plan pour vendre plus facilement ses modèles, rien ne vous empêche d’utiliser l’application pour estimer le placement des TV des concurrents.