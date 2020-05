Microsoft partage ses données pour protéger les recherches sur le COVID-19

Depuis le mois de mars et l’arrivée du confinement partout dans le monde, les hackers sont devenus extrêmement prolifiques. Et plus que des scammers se lançant dans du phishing, ils sont extrêmement ambitieux, puisque les cibles principales sont les entreprises du monde de la santé qui se sont lancées dans la recherche sur le coronavirus. Alors que la première réaction des politiciens et du gouvernement américain a été d’accuser la Chine, des acteurs de l’industrie ont préféré agir pour tenter de freiner ce mouvement : c’est ainsi que Microsoft a décidé de rendre ses connaissances en ce qui concerne ces nouvelles menaces en open-source.

D’après l’entreprise, les utilisateurs de Windows bénéficient d’ores et déjà d’une défense améliorée grâce à la MTP (Microsoft Threat Protection) de programmes comme Microsoft Defender. En ce qui concerne les clients Azure Sentinel, la firme a publié un guide supposé aider à mieux mettre en place une défense efficace. Enfin, les données sur ces nouvelles menaces se trouvent sur la Malware Information Sharing Platform, une plateforme open-source qui regorge de données de ce type.