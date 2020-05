Netflix commence à rétablir la qualité de son streaming en Europe

Même si l’on ne connaît pas encore bien la suite des événements en ce qui concerne le COVID-19 et son évolution alors que de plus en plus de pays commencent à rouvrir leurs espaces publics, Netflix aurait entamé son retour à la norme. La plateforme aurait en effet entamé le rétablissement des options de visionnage les plus qualitatives et gourmandes en bande-passante comme le 4K. Après avoir suivi les directives européennes en mars, certains utilisateurs commencent à rapporter sur le net qu’ils ont à nouveau accès à ces options, avec des bitrates jusqu’à 15Mb/s.

Etant donné que les utilisateurs concernés sont plutôt situés dans le nord de l’Europe comme l’Allemagne, le Danemark ou encore la Norvège, il semblerait que Netflix ait opté pour un déploiement progressif de ce rétablissement. La firme a déclaré que le travail avec les FAI était en cours, ajoutant que « les limitations seront retirées au fur et à mesure que les conditions s’améliorent. » Le streaming haute qualité serait donc très bientôt de retour, même si on ne sait pas encore pour combien de temps.