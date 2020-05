Ubisoft propose gratuitement les versions éducatives d’AC : Origins et Odyssey

On aurait presque tendance à l’oublier, mais plus que de tuer avec plus ou moins de sauvagerie des cibles virtuelles, Assassin’s Creed, c’est aussi un voyage dans les époques et les lieux, basé sur des recherches conséquentes qui permettent la création de mondes cohérents. Et le studio l’a bien compris, puisqu’il a mis au point des versions éducatives des jeux, c’est à dire sans violence ni combats, permettant d’explorer l’Egypte Ancienne ou la Grèce Antique et de profiter des guides mis au points pour l’occasion afin d’en apprendre plus de façon interactive.

Ces deux versions spéciales, Discovery Tour: Ancient Greece et Discovery Tour: Ancient Egypt, sont en ce moment gratuites et téléchargeables sur le site officiel via Uplay, la plateforme du studio, et ce jusqu’au 21 mai. De nombreux thèmes y sont étudiés, comme la philosophie, les grandes villes les plus connues, la vie quotidienne, ou encore les mythes de l’époque et les différentes guerres, le tout raconté par des égyptologues, archéologues, et historiens en tous genres. Un contenu massif destiné à l’éducation, que ceux que ces sujets intéressent devraient s’empresser de télécharger sur PC.