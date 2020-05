La Boring Company a fini de creuser son second tunnel sous Las Vegas

La Boring Company, entreprise d’Elon Musk spécialisée dans la conception de complexes souterrains sous des zones particulièrement peuplées et urbaines afin de développer des nouveaux systèmes de transport, vient de terminer son deuxième tunnel sous le Las Vegas Convention Center. Le premier tunnel avait été terminé en février dernier, et le second vient terminer le projet à plus de 50 millions de dollars visant à déplacer aussi rapidement que possible les personnes d’un côté à un autre grâce à un système de navettes souterraines.

Mais le travail n’est pas terminé pour autant en ce qui concerne les employés de la firme, puisqu’il faut encore s’attaquer aux stations situées en surface de part et d’autre des tunnels, ainsi qu’une troisième, souterraine, à mi-chemin. Ce système, pour l’instant appelé le Convention Center Loop, devrait être prêt pour le mois de janvier de l’année prochaine, soit juste à temps pour être testé dans les conditions plus réelles que jamais avec le CES, si tant est que ce dernier puisse être maintenu, et rien n’est moins sûr avec l’épidémie de COVID-19 actuelle.