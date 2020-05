Crusader Kings 3 arrive le premier septembre

Après des années et des années d’attente, Paradox s’apprête à remettre le couvert pour proposer un nouvel opus de sa série de simulation féodale. Le studio a annoncé officiellement dans un trailer la date de sortie de Crusader Kings 3, qui devrait donc arriver le premier septembre prochain. La simulation la plus complète du marché à ce niveau là va donc se renforcer davantage, puisqu’on nous promet un éventail de nouvelles possibilités dans ce prochain jeu. Les joueurs ne devraient pas être désarçonnés par ce nouveau contenu, étant donné que tout ce qui a été ajouté par les nombreuses extensions au fil des années devrait toujours être présent.

On peut ainsi se jeter directement à la tête d’un royaume européen, mais aussi aller incarner un jarl dans les régions nordiques, et même aller régner sur des terres africaines. Avec une map plus colossale que jamais, et des mécanismes permettant des intrigues politiques toujours plus complexes, préparez-vous : toutes les bonnes intentions du monde ne suffiront pas, et entre chantage, corruptions et meurtres en série, il faudra être prêt à se salir les mains.