Messenger Rooms : l’alternative à Zoom de Facebook est disponible

Messenger Rooms, qui a été annoncé récemment, est maintenant disponible pour tout le monde. Il s’agit de la réponse de Facebook à Zoom en permettant de faire une vidéoconférence jusqu’à 50 personnes.

Les Messenger Rooms sont de nouveaux espaces de discussions, accessibles dans des groupes et via le simple partage d’un lien vidéo, qui permettent d’interagir plus facilement avec des amis, des proches et des personnes qui partagent vos centres d’intérêt. Vous pouvez créer une Room directement depuis Messenger, Facebook via votre fil d’actualité, vos groupes privés ou vos événements Facebook, et inviter vos amis à vous y rejoindre, même s’ils n’ont pas de compte Facebook ou l’application Messenger.

Facebook précise aujourd’hui que les Rooms peuvent être créées depuis Facebook en Amérique du Nord et depuis Messenger dans le monde. Pourquoi les utilisateurs en Amérique du Nord ont-ils un système supplémentaire ? Facebook ne le dit pas. De plus, la possibilité de faire des appels jusqu’à 50 personnes est en cours de déploiement. Comprendre cette limite peut ne pas être disponible immédiatement pour tout le monde.

Facebook promet que des nouveautés vont être ajoutées à Messengers Rooms au fil des prochains mois, mais le réseau social ne dit pas lesquelles pour l’instant.