Messenger Rooms : Facebook propose les appels vidéo à 50 personnes

Facebook a compris que les services de vidéoconférence comme Zoom avaient la côte pendant le confinement, d’où l’intérêt de s’adapter. Le réseau social dévoile aujourd’hui Messenger Rooms pour faire des appels vidéo jusqu’à 50 personnes.

Les Messenger Rooms sont de nouveaux espaces de discussions, accessibles dans des groupes et via le simple partage d’un lien vidéo, qui permettent d’interagir plus facilement avec des amis, des proches et des personnes qui partagent vos centres d’intérêt. Vous pouvez créer une Room directement depuis Messenger, Facebook via votre fil d’actualité, vos groupes privés ou vos événements Facebook, et inviter vos amis à vous y rejoindre, même s’ils n’ont pas de compte Facebook ou l’application Messenger.

Choisissez qui peut rejoindre vos Rooms, que ce soit vos amis, des personnes spécifiques ou toute personne disposant du lien. Vous pouvez également verrouiller une Room chaque fois que vous ne souhaitez pas que quelqu’un d’autre y entre. Enfin, vous pourrez prochainement créer et rejoindre des Rooms depuis Instagram, WhatsApp et Portal.

Il y a aussi du changement sur WhatsApp. Les appels vidéo sur la messagerie instantanée passent à huit personnes désormais, contre quatre jusqu’à présent.

Ces nouveautés sont en place dès maintenant, selon Facebook. Il se peut que certaines personnes doivent attendre quelques jours/jours pour en profiter toutefois.