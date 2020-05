Des captures d’écran montrent un Diablo 3 original bien plus sombre

A sa sortie, Diablo 3 faisait partie des oeuvres divisant le plus sa communauté. D’un côté, l’attente après Diablo 2 avait été bien longue et certains étaient ravis de pouvoir se replonger dans l’univers du hack n slash et de repartir à la course au loot. De l’autre, les nombreux problèmes techniques, mais aussi soucis au niveau même du game design comme l’hôtel des ventes en avaient dégoûté plus d’un. Mais s’il est un élément qui était particulièrement regretté des deux côtés, c’était l’esthétique globale sombre et gothique à souhait des jeux originaux, abandonnée pour quelque chose d’un peu plus léger, parfois à la limite du cartoon.

Mais d’après des screenshots qui ont été dévoilés sur PureDiablo par Oscar Cuesta, un ancien artiste de chez Blizzard North, l’ambiance du jeu aurait pu être bien différente. Bien que les graphismes ne soient pas aussi développés que la version finale, on voit clairement une esthétique qui colle à l’univers sombre et violent de Diablo. Le retour aux sources violentes et viscérales de Diablo 4 et de son trailer explique probablement pourquoi le trailer a connu un tel succès, malgré la défiance grandissante des joueurs vis-à-vis du studio.