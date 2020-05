Les Français n’ont pas changé d’opérateur pendant le confinement, selon Free

Changer d’opérateur demande toute une organisation, tout particulièrement pour une ligne fixe où il faut généralement réceptionner le matériel, attendre la création de la ligne, faire venir un technicien et plus encore. Et selon Free, les Français n’ont pas ou peu changé d’opérateur pendant le confinement.

Si « l’activité commerciale a été extrêmement faible en avril, les taux de résiliation ont aussi été historiquement bas », explique Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison mère de Free). « Les Français n’ont pas souhaité changer d’opérateur pendant le confinement », ajoute le responsable.

Il est certain que les Français n’avaient pas envie de perdre leur accès actuel à Internet parce qu’il peut être crucial (notamment pour le télétravail). Il est également possible que des Français n’aient pas envie d’accueillir un technicien à domicile pour éviter tout contact avec une personne venant de l’extérieur.

Free comptait fin mars plus de 6,5 millions de clients Freebox (et plus de 2 millions d’entre eux ont souscrit à une offre fibre). Sur le mobile, Free a séduit 30 000 nouveaux clients en six mois. Les deux tiers des clients se tournent vers le forfait premium avec 100 Go d’Internet en 4G (Internet illimité pour ceux qui ont une Freebox).