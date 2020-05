Evo Online : quatre tournois ouverts pour juillet

Il y a peu, les organisateurs de l’Evo, célèbre événement centré sur les jeux de baston, s’étaient alignés sur le reste du secteur de l’événementiel, déclarant que l’édition physique serait purement et simplement annulée. On nous avait cependant promis qu’une solution virtuelle serait trouvée, et des détails concernant cette dernière viennent d’être postés dans une vidéo. Ainsi, les cinq week-ends du mois de juillet seront dédiés à la bagarre en ligne, et si on nous promet des événements et contenus spéciaux, ce sera également l’occasion de rendre l’expérience plus interactive pour les joueurs, avec quatre tournois ouverts au public.

Ainsi, dès le 4 juillet, préparez-vous : on pourra s’affronter en tête à tête sur Mortal Kombat 11 Aftermath, Killer Instinct, Skullgirls 2nd Encore, et Them’s Fightin Herds, le jeu de bagarre qui n’a totalement, absolument, définitivement rien à voir avec My Little Pony. Les informations supplémentaires sur ces tournois, ainsi que les dates d’ouverture des inscriptions devraient bientôt être communiqués. Même si rien ne remplace un festival comme celui-ci en présentiel, voilà qui aura au moins de quoi consoler les fans, tout en ouvrant davantage l’événement aux joueurs.