Une fusée chinoise aurait causé des chutes de débris en Afrique

Le 5 mai dernier, la Chine a procédé au lancement de la Long March 5B, sa puissante fusée. Il s’agissait de la première opération de ce genre avec ce type de fusées, et si la mission en soi fut un succès qui permit de tester l’appareil en mettant des machines expérimentales en orbite, la suite des opérations ne s’est pas exactement déroulée comme prévu. En effet, à la fin du lancement, plutôt que de retomber directement sur Terre, le coeur de la fusée est resté en orbite très basse.

Reports of a 12-m-long object crashing into the village of Mahounou in Cote d'Ivoire. It's directly on the CZ-5B reentry track, 2100 km downrange from the Space-Track reentry location. Possible that part of the stage could have sliced through the atmo that far (photo: Aminata24) pic.twitter.com/yMuyMFLfsv

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 12, 2020