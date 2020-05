PS5 : sortie toujours prévue à la fin 2020, dit Sony

Il n’y aura pas de retard pour la sortie de la PlayStation 5 et c’est Sony qui le dit. Le groupe a fait l’annonce aujourd’hui lors de la publication de ses résultats financiers. La console est toujours prévue pour être disponible à la fin de 2020.

Toute la situation avec le coronavirus n’aura donc pas d’impact particulier. C’est le même son de cloche chez Microsoft d’ailleurs, le groupe a lui aussi réaffirmé que sa Xbox Series X sortira à la fin de l’année, comme c’est prévu depuis le départ.

« En ce qui concerne le lancement de la PlayStation 5, bien que des facteurs tels que les employés travaillant à domicile et les restrictions sur les voyages internationaux aient présenté quelques défis en ce qui concerne une partie du processus de test et la qualification des lignes de production, le développement progresse avec le lancement de la console prévu pour la fin 2020 », indique Sony.

Du côté des jeux, Sony dit que tout est normal pour les titres first-party (c’est-à-dire les jeux développés par ses studios) et il n’y a, pour l’instant, pas de retard non plus. Le discours est différent chez Microsoft pour le coup, puisque le groupe a récemment dit avoir des incertitudes pour le développement des jeux afin qu’ils soient prêts dans les temps.

Pour le reste, Sony annonce avoir vendu 110 millions de PlayStation 4 dans le monde. Le chiffre d’affaires dédié aux jeux vidéo est en baisse de 14% sur un an à cause des ventes de PS4 qui ont ralenti, tout comme celles des jeux. De plus en plus de personnes attendent la PS5 maintenant.