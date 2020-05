La Xbox Series X toujours prévue pour la fin 2020, mais des incertitudes pour les jeux

Phil Spencer, le responsable de la division Xbox chez Microsoft, a accordé une interview à CNBC dans laquelle il a parlé de la Xbox Series X. Il annonce que la nouvelle console est toujours pour sortir à la fin de l’année. Il est toutefois difficile d’en dire autant pour les jeux.

« Dans l’ensemble, je pense que nous sommes en ligne avec ce que nous pensions », a indiqué le responsable. « Je dirais que la plus grande inconnue est probablement la production de jeux. La production de jeux est une activité de divertissement à grande échelle maintenant, vous avez des centaines de personnes qui se réunissent, qui développent des actifs, qui travaillent par des moyens créatifs », a-t-il ajouté. Microsoft pense en tout cas à la sécurité et la santé de ses employés, c’est pour cette raison que le groupe ne va pas les pousser à se dépêcher si les jeux ne sont pas prêts à temps, déclare Phil Spencer.

Les développeurs de jeux sont en télétravail, comme beaucoup de monde, et ce n’est pas simple tous les jours. La connexion Internet pose notamment un problème. Aux États-Unis, la plupart des Américains ont des connexions Internet fixes avec un quota mensuel, là où c’est illimité en Europe par exemple. Et quand on sait que les fichiers des jeux Xbox Series X (ou PlayStation 5) sont très lourds parce qu’ils sont de qualité, cela n’aide pas. S’ajoute à cela le débit Internet qui n’est pas terrible aux États-Unis.

En parlant des jeux, Microsoft a donné un rendez-vous pour le 7 mai. Il y aura un Inside Xbox à cette date pour découvrir le gameplay des jeux prévus sur Xbox Series X.