Iron Man VR arriverait enfin le 3 juillet

L’attente aura été bien longue pour les fans d’Iron Man intéressés par sa prochaine adaptation sous forme de jeu vidéo. Malgré un personnage et un univers qui s’y prêtent parfaitement, le super-héros de Marvel n’avait pas encore eu de jeu digne de ce nom : c’est pourquoi beaucoup attendaient Iron Man VR, qui devait arriver sur le PSVR pour le 28 février. Mais Camouflaj, le studio en charge du développement, avait décalé une première fois cette date au 15 mai, avançant le besoin de temps supplémentaire pour produire une oeuvre correspondant réellement à sa vision initiale.

Or, le mois dernier, Sony avait purement et simplement retiré le titre du calendrier de ses sorties, avançant que les conditions actuelles ne permettraient pas la sortie optimale du jeu. Le studio vient de publier sur Twitter ce qui pourrait bien être la date définitive de sortie, ainsi que ses remerciements aux nombreux fans qui ont su prendre leur mal en patience. D’après ce message, Iron Man VR devrait arriver pour le 3 juillet prochain sur le Playstation VR. Sous réserve que la situation actuelle n’empire pas, bien entendu.

Thank you to our amazing, supportive fans for sticking with us. We appreciate your patience, and we can't wait for you to fully experience Marvel's Iron Man VR when you #SuitUp on July 3, 2020! https://t.co/wwI5CdbSVn

— Camouflaj (@Camouflaj) May 12, 2020