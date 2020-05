Déjà près de 9000 tricheurs bannis sur Valorant

Malgré le nombre pour l’instant limité de clés de beta disponibles pour jouer à Valorant, et la difficulté relative pour les obtenir puisqu’il est nécessaire d’aller sur Twitch regarder les streamers du jeu pour avoir une chance de décrocher un code, la triche est déjà bien présente sur le titre de Riot Games. Et malgré les controverses autour de son système anti-cheat, on ne peut nier son efficacité, puisque le studio a annoncé que 9.000 tricheurs avaient été bannis quelques semaines seulement après l’arrivée de Valorant sur les streams et les PC des joueurs.

C’est Phillip Koskinas, l’ingénieur spécialisé dans les données anti-triche de l’entreprise, qui a donné le chiffre sur Twitter : pour être précis, il a avancé que 8873 joueurs avaient été privés d’accès au jeu. On ne sait pas exactement comment ces systèmes fonctionnent, mais Koskinas avait déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un ban basé sur l’ID du hardware, utilisé entre autres par Apex Legends de façon très efficace. Peu importe le système, les tricheurs finiront très certainement par trouver un moyen de le contourner, mais Riot semble prêt à s’adapter pour les empêcher de nuire à l’expérience globale.

located a VALORANT universe where there were 8873 less cheaters and moved us all into it, please be careful as your bones may've shifted during dimensional travel

— Phillip Koskinas (@mirageopenguins) May 12, 2020