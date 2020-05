PlayStation Studios, la nouvelle marque des jeux exclusifs sur PlayStation

On connaît déjà Xbox Game Studios de Microsoft, qui regroupe les studios appartenant à Microsoft et les jeux exclusifs à destination de la Xbox et du PC. Voilà que Sony lance aujourd’hui son propre label : PlayStation Studios.

PlayStation Studios fera ses débuts avec la PlayStation 5 et recensera les jeux prévus exclusivement sur PlayStation, développés par les studios partenaires de Sony, comme Naughty Dog (The Last of Us), Insomniac Games (Spider-Man) ou encore Santa Monica Studio (God of War).

« Depuis quelques années et même depuis la dernière décennie, la force des titres issus de nos studios est plus importante que jamais », explique Eric Lempel, vice-président senior et responsable du marketing mondial chez Sony Interactive Entertainment. « Nous avons réfléchi à une façon d’unir tous ces grands jeux sous une même marque. Nous pensons que c’est une bonne façon de faire comprendre aux consommateurs que s’ils voient cette marque alors ils peuvent s’attendre à la qualité qu’ils connaissent chez nous. Et cette marque existera sur des licences bien établies mais aussi sur de nouvelles licences qu’il nous reste encore à découvrir », a-t-il ajouté.

Une vidéo de présentation a été proposée :

Certains internautes estiment que Sony a copié Microsoft pour la présentation. D’autres font un rapprochement avec l’introduction des films proposés au début des films Marvel.