Ubisoft Forward : Ubisoft présentera ses nouveaux jeux le 12 juillet

L’E3 étant annulé cette année à cause du coronavirus et des mesures sanitaires requises, les éditeurs décident de programmer chacun de leur côté des conférences exclusivement en ligne. Aujourd’hui, Ubisoft annonce la tenue du Ubisoft Forward.

Informations exclusives, annonces inédites…

Ubisoft Forward, notre conférence digitale, se tiendra le 12 juillet prochain ! 📅 pic.twitter.com/LFqIHEGn70 — Ubisoft FR (@UbisoftFR) May 11, 2020

L’Ubisoft Forward aura lieu le 12 juillet à 21 heures. Le studio français promet des « informations exclusives » et des « annonces inédites ». Ce sera l’équivalent de ce qui aurait dû avoir lieu en juin lors de l’E3 avec la présentation des prochains jeux à venir.

On se doute qu’on aura de nouveaux détails sur Assassin’s Creed Valhalla et notamment du gameplay. Il est également fort possible qu’Ubisoft dévoile des titres prévus sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Cela ne signifie pas pour autant que la PlayStation 4 et la Xbox One vont être abandonnées. Assassin’s Creed Valhalla, par exemple, sera disponible sur les quatre consoles, ainsi que sur PC et Stadia, à la fin de l’année.

Outre Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft pourrait donner de nouvelles informations au sujet de Watch Dogs: Legion qui a été officialisé à l’E3 2019 et qui aurait dû sortir en mars 2020, avant finalement d’être reporté à 2021. Il faudra attendre le 12 juillet pour connaître tous les détails.