Des caméras à reconnaissance visuelle repèrent les porteurs de masque dans le métro parisien

Ce 11 mai 2020 ne sera pas oublié, car c’est le jour du déconfinement ! Les citoyens français (et les autres) peuvent librement se déplacer jusqu’à 100 km de leur domicile, mais il reste encore quelques contraintes, notamment dans les transports en commun où le port du masque reste encore obligatoire. Plusieurs caméras (6 au total) ont d’ailleurs été déployées dans la station de métro Châtelet-les-Halles afin de « compter » (et non de surveiller) les porteurs de masques.

Ces caméras de conception française (la startup Datakalab) sont équipées d’un système de reconnaissance visuelle automatique, ce qui leur permet de repérer à la volée un grand nombre d’éléments prédéfinis dans une base de donnée (ici des masques donc). L’objectif de cette installation est de vérifier que les consignes sanitaires sont bien respectées par les usagers. Afin d’éviter toute polémique, la RATP rappelle qu’ « Aucune donnée ne sera stockée ; tout sera entièrement anonyme, et ce dispositif n’est absolument pas prévu à des fins de verbalisation ». On peut toutefois supposer que si trop d’incivilités sont constatées, des agents pourraient alors être dépêchés in fine dans les stations afin de faire appliquer les mesures sanitaires.