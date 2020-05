Microsoft attendrait le prix de la PS5 pour annoncer celui de la Xbox Series X

Microsoft semble vraiment prêt à tout pour revenir dans le course aux consoles. Le rachat de 15 studios (désormais first party), le focus sur les services (Game Pass, xCloud, SmartDelivery ) et le développement d’une console extrêmement puissante (la Series X culmine à 12,2 téraflops) sont autant d’indices des nouvelles ambitions de Microsoft face à son principal concurrent Sony et sa PlayStation.

Mais ce n’est pas tout, car le gros « coup d’éclat » stratégique pourrait concerner le tarif de la console. Lors d’un Podcast de Geoff Keighley, un certain Peter Moore, ancien cadre d’Electronic Arts et de Microsoft, croit savoir que la firme de Redmond attend patiemment que Sony annonce le prix de la PS5… avant d’annoncer celui de la Series X. En d’autres termes, Microsoft serait prêt à surenchérir à la baisse le tarif de sa concurrente.

Geoff Keighley estime en outre que le prix de la PS5 devrait avoisiner les 500 dollars. Dans cette configuration, Microsoft pourrait donc descendre le prix de la Series X à… 400 dollars : « S’ils veulent baisser le prix de 100$ — vendre moins cher que la PS5 et subventionner les 10 premiers millions d’unités — ils le feront » déclare Keighley. Cette stratégie très agressive n’est pourtant pas une assurance de succès : même chère, la PS5 pourrait encore s’écouler par millions eu égard à la popularité de la marque PlayStation. Mais sans gros jeux next gen au lancement (et c’est bien parti pour), la passion des fans(boys) aura peut-être quelques limites…