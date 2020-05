Fall Guys : le party-game déjanté de Mediatonic passe à la bêta ouverte (trailer de gameplay)

Fall Guys Ultimate Workout, party game massivement multijoueurs qui avait largement séduit lors de sa présentation l’an dernier, se dévoile un peu plus dans un trailer de gameplay toujours aussi prometteur. L’objectif du jeu consiste toujours a faire parvenir son petit bonhomme coloré à la fin d’un parcours semé d’embûches, et sachant que des dizaines d’autres joueurs sont aussi présents dans la zone de jeu. Largement inspiré des jeux de parcours télévisés de type Wipeout, Fall Guys semble disposer d’un moteur physique solide… et hilarant. Les concurrents valdinguent dans tous les sens, poussés par une avalanche de boules géantes ou propulsés par des marteaux tout aussi gigantesques. Les joueurs PC et PS4 peuvent désormais s’inscrire à la bêta ouverte. Fall Guys sera disponible sur PC et PS4 durant l’été.