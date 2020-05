Upload, la série d’Amazon, est renouvelée pour une deuxième saison

Amazon vient de le confirmer dans une conférence de presse : sa série Upload, que l’entreprise voulait comme un pilier de son service de streaming Amazon Prime, va être renouvelée pour une deuxième saison. Le créateur et réalisateur de la série, Greg Daniels, a fait une déclaration : « Je suis ravi de poursuivre dans cette excellente relation que nous avons avec Amazon Studios et le casting merveilleux, et de découvrir ce qui va arriver à Nora, Nathan et Ingrid et leur monde de 2033. Avec cette nouvelle, je peux arrêter de dessiner cette saison dans mon carnet. »

Après avoir travaillé sur des hits comme The Office ou encore Parks and Recreation, véritables titans du mockumentary, Daniels s’est lancé dans Upload : dans un futur proche, on peut uploader son esprit pour accéder à une vie numérique après la mort. Nathan, un développeur d’apps sur son lit de mort, fait une décision pour le moins discutable, et doit ainsi passer l’éternité dans ce nouveau monde avec sa petite amie Ingrid et sa famille. La première saison du show a débuté la semaine dernière sur la plateforme d’Amazon.