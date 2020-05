Google Duo, que le géant du monde de la tech voit comme un concurrent direct au FaceTime d’Apple, est sur le point de s’étoffer avec une nouvelle fonction. En effet, un « family mode » a été lancé, et devrait être déployé très bientôt pour tous les utilisateurs de l’app. Cette nouveauté s’active simplement en appuyant sur un bouton, et permet de gribouiller sur l’écran, ou encore d’avoir accès à une bibliothèque d’effets visuels et autres filtres basés sur l’AR, comme en proposent déjà les concurrents que sont Snapchat ou Facebook. Humberto Castaneda, manager de l’app, a affirmé que la firme continuerait d’ajouter des nouveautés basées sur différentes fêtes, comme Noël ou la fête des mères.

Dans les semaines à venir, d’autres nouveautés devraient également arriver sur l’app, comme la possibilité de passer des conférences web en visio. Mais ces fonctions sont déjà présentes sur bien des apps, notamment d’autres produits de Google, aussi il en faudra sans doute beaucoup plus pour que Google Duo puisse se démarquer concrètement. Passer l’application sur le marché familial pourrait cependant être une piste prometteuse.