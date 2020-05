La mousse expansive imprimée en 3D atteint 40 fois sa taille initiale

Jusqu’à présent, la seule limite concernant l’impression en 3D concernait la taille des objets. Une fois imprimés, ils ne pouvaient pas particulièrement grandir, aussi pour les plus gros projets, il fallait souvent recourir à l’assemblage de différentes pièces conçues séparément. Mais une équipe de chercheurs de l’UC San Diego viennent de faire une découverte qui pourrait bien changer la donne dans les temps à venir : ils ont mis au point une résine expansive, capable de grandir jusqu’à atteindre 40 fois sa taille d’origine, après un processus assez impressionnant. Ainsi, il devrait devenir possible d’imprimer l’objet voulu, puis d’attendre qu’il grandisse pour avoir la taille souhaitée.

L’équipe pense déjà aux nombreux domaines où leur trouvaille pourrait s’avérer utile, notamment la médecine, l’aérospatial, l’architecture, et même dans le secteur de l’énergie. La méthode employée pour développer cette résine et les différents paramètres à prendre en compte lors de son utilisation ont été publiés sur ACS Publications. Si ce n’est pas la première fois qu’une mousse peut être imprimée, c’est cependant un gros progrès dans le domaine, et le procédé reste intéressant à observer.