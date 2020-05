Square Enix met en solde ses jeux Eidos sur Steam pour la bonne cause

Les semaines défilent, de même que les annonces de studios qui proposent des jeux à prix très attractifs quand ils ne sont pas directement offerts, afin d’aider tous ceux qui sont confinés à mieux vivre les mesures difficiles de lutte contre l’épidémie de COVID-19. Ce week-end, c’est Square Enix qui propose une Eidos Anthology Sale sur Steam, un bundle qui contient bon nombre de titres mythiques du studio. Et si les soldes sur Steam sont un événement plutôt banal, celle-ci a un twist très intéressant : 100% des revenus de Square Enix sur ce contenu seront directement reversés à des oeuvres caritatives en Amérique du Nord et en Europe.

Et pour moins d’une quarantaine d’euros, c’est une occasion en or de travailler sa culture vidéoludique avec des jeux légendaires. On retrouve ainsi la saga des Tomb Raider, spin-offs en vue de dessus compris, mais aussi la série d’infiltration Thief, les excellents Deus Ex, Legacy of Kain, Dungeon Siege… La liste est bien longue, avec 54 titres proposés, et cette opération se conclura lundi. Préparez vos backlogs Steam, les bibliothèques vont s’enrichir considérablement.