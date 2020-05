La saison 5 d’Apex Legends apporte du PvE

A l’image des autres battle royale et de la plupart des jeux free-to-play de nos jours, Apex Legends fonctionne avec un système de saisons, apportant à chaque fois quelques nouveautés à son gameplay. Mais plus que la nouvelle protagoniste Loba et le lot de goodies habituels du Battle Pass (skins, répliques, emotes…) la saison 5 apporte également un nouveau mode de jeu. Respawn Entertainment a en effet ajouté un mode PvE, que les joueurs peuvent rejoindre en solo, ou en escouades. Ces chasses seront renouvelées chaque semaine.

Les joueurs arriveront ainsi sur la map King’s Canyon, et devront atteindre un lieu précis, tout en dégommant des hordes d’ennemis contrôlés par l’IA. Neuf chasses sont prévues au total, et la première sera lancée le 19 mai. C’est également l’occasion de lancer les Treasure Packs, des lootbox que l’on trouve directement dans le jeu une fois par jour et qui débloquent du contenu à la fin de la partie. Cet ajout devrait permettre un peu plus de variété, ce qui ne fera pas de mal au titre étant donné le marché de plus en plus dur.