Il y a deux ans, Sidewalk Labs, société d’Alphabet, révélait son projet phare, un « quartier connecté » : des parcs à l’herbe verdoyante, des bâtiments modulaires, des tunnels remplis de robots de livraison et de câblage internet, le tout servant une communauté parfaite vivant sa meilleure vie. Un dossier de 200 pages avait alors vu le jour pour détailler cette vision idyllique. C’est malheureusement la fin du projet pour l’entreprise, qui vient d’annoncer la triste nouvelle sur Medium. C’est Daniel Doctoroff, son PDG, qui a avancé les différentes raisons qui ont mené à cette difficile décision.

Ainsi, nous nous trouvons dans une période « d’incertitudes économiques sans précédent », qui auraient rendu le concept impossible à exécuter tel qu’il était imaginé à l’origine. Et la moindre concession pouvant mettre à mal toute cette idée, il a été estimé plus judicieux d’arrêter purement et simplement. Le maire de Toronto, John Tory, a accompagné l’annonce d’une publication sur son compte Twitter. Il y affirme sa tristesse vis-à-vis de la fin du projet, affirmant cependant être heureux que Sidewalk continue ses autres opérations dans la ville, employant des centaines de personnes.