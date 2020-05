Microsoft va offrir les réparations pour les fissures sur les Surface Laptop 3

Lancée en octobre dernier, la Surface Laptop 3 n’a pas exactement excédé les ambitions que Microsoft avait pour elle. Pire encore, dans les mois qui ont suivi, des utilisateurs ont déclaré que des mystérieuses fissures apparaissaient sur leurs appareils, sans aucune explication. En février, la firme avait réagi en déclarant qu’une enquête était en cours pour en déterminer la cause, et on dirait bien qu’une potentielle piste ait été trouvée. L’entreprise a fait une déclaration pour l’occasion, et a également assuré que toutes les réparations concernant ce phénomène seraient offertes.

« Nous avons enquêté sur les retours concernant les fissures sur l’écran de la Surface Laptop 3 et avons trouvé que dans un très mince pourcentage de cas, une particule étrangère dure pouvait causer une fracture dans le verre qui aurait l’air d’apparaître soudainement ou sans cause visible », trouve-t-on ainsi sur un nouveau document du support. Et plus que d’offrir les réparations à venir, Microsoft a avancé que tous ceux qui auraient déjà payé des réparations pour un souci similaire sont invités à contacter le service client et le support technique afin de se faire rembourser.