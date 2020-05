Capcom annonce des profits records malgré une baisse des ventes

Capcom vient de publier les résultats de son année fiscale 2019, et on peut noter que cette période fut particulièrement paradoxale pour le studio. Les ventes ont connu une baisse très forte, avec 18,4% de revenus en moins par rapport à l’année précédente. Et pourtant, les bénéfices battent des records pour la firme, et s’élèvent à 15.95 milliards de yens, soit environ 150 millions de dollars. La firme a tenté d’expliquer ce succès par « une fluidification de sa structure de profits », ce qui ne nous avance pas des masses tant le concept est vague.

Malgré une année fiscale assez pauvre en sorties, Capcom a réussi à tenir le choc grâce à des gros titres sortis l’année précédente : Monster Hunter World a continué à se vendre tout au long de l’année, ce qui a propulsé les ventes de sa première extension Iceborne sortie il y a quelques mois. D’autres titres comme Devil May Cry 5 et Resident Evil 2 ont également contribué à porter le studio, qui se dit optimiste en ce qui concerne l’année à venir malgré la crise : les projections avancent des bénéfices dépassant les 168 millions de dollars.