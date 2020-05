La sortie de Budget Cuts sur PSVR est repoussée au mois de juillet (trailer)

Considéré comme l’un des meilleurs titres PCVR des ces dernières années (Ok, ok, Half Life Alyx a mis tout le monde d’accord…), Budget Cuts place le joueur dans la peau d’un individu qui tente d’échapper à une société totalitaire entièrement surveillée par des robots. Avec son mixe de phases infiltration, action et varappe, le tout enrobé dans un humour « british » constant (on pense très fort au jeu de rôle « physique » Paranoia) Budget Cuts a logiquement été couvert de louanges. Le jeu devait sortir en tout début d’année sur le PSVR avant un premier report au 15 mai, mais les développeurs ont annoncé il y a quelques heures que Budget Cuts serait finalement disponible sur le PlayStation VR le 10 juillet prochain. Les développeurs évoquent des soucis liés aux difficultés du télétravail, ce qui n’étonnera personne. Espérons donc que cette fois sera la bonne.

Alors que Budget Cuts 2 est déjà sorti sur PCVR, le premier opus a bien du mal à se frayer un chemin jusqu’au PSVR

Dans le contexte actuel, cet énième report s’avère sans doute plus facile à avaler : de nombreux jeux PSVR sont en effet prévus sur les mois de mai et juin (The Walking Dead Saints & Sinners, Gorn, Pixel Ripped 1995, etc.).