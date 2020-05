Le portage de Super Mario 64 sur PC dérange Nintendo, qui dépose plainte

Une version PC de Super Mario 64 a récemment fait son apparition sur Internet. Il s’agit d’un portage non officiel qui est de bonne facture malgré tout parce qu’il s’appuie sur le code source de Nintendo. Et comme on peut s’en douter, Nintendo n’est pas du coup content de voir ses propriétés être utilisées sans autorisation.

Nintendo a déposé plusieurs plaintes en passant par Wildwood Law Group, un cabinet d’avocats qui travaille régulièrement avec la firme de Mario. « L’œuvre protégée par les droits d’auteur est le jeu vidéo Super Mario 64 de Nintendo, y compris l’œuvre audiovisuelle, le logiciel et les représentations des personnages de fiction », indique la plainte.

Le nécessaire est fait pour que le portage PC de Super Mario 64 disparaisse d’Internet. Les liens renvoyant vers le fichier du jeu sont supprimés par les sites d’hébergements à la demande de Nintendo et YouTube retire certaines vidéos évoquant le portage, là encore à la demande de Nintendo. « Cette vidéo n’est plus disponible en raison d’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur envoyée par un tiers », affiche YouTube.

Ceux qui veulent jouer à ce portage vont donc devoir creuser un peu plus pour tenter d’obtenir un lien. Pour information, le portage permet de jouer en 4K, offre le support du ratio 21:9, inclut le support de la manette et s’appuie sur Direct 12. Le portage est, techniquement parlant, mieux que le jeu d’origine.