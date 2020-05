Waymo va reprendre ses activités à Phoenix

Après avoir suspendu ses activités à l’image des autres acteurs de cette industrie au mois de mars pour des raisons évidentes de sécurité et d’hygiène pour se préparer à l’épidémie de COVID-19, Waymo serait sur le point de reprendre ses opérations. A part quelques courses entièrement autonomes, la start-up d’Alphabet était en effet totalement à l’arrêt. Elle serait désormais prête à repartir dès le 11 mai. Bien entendu, la décision a été prise après « des conversations actives et une réflexion approfondie », et les activités ne devraient pas recommencer à 100% tout de suite.

Aussi, l’entreprise a détaillé les différentes étapes de la reprise pour s’assurer un niveau de sécurité adéquat. Tout d’abord, la distanciation sociale sera de rigueur dans ses établissements. Ensuite, tous les véhicules utilisés seront entièrement nettoyés régulièrement. Enfin, Waymo l’assure, les opérations reprendront petit à petit, en commençant par le déploiement de la flotte de voitures de test. Le choix de relancer le tout à Phoenix est assez fort symboliquement, puisque c’est là que tout a commencé pour ses essais de voitures autonomes. Les autres grandes villes comme San Francisco, Los Angeles et Detroit ne devraient pas tarder à suivre.