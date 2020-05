PSVR : 10 minutes de gameplay pour Undead Citadel, une date pour Gorn, et plus encore…

Après des mois de pénurie, les bonnes nouvelles s’accumulent pour le PSVR : entre les sorties récentes de Down the Rabbit Hole (un joli jeu d’aventure de type Moss) et de The Walking Dead Saints & Sinners, l’annonce des trois épisodes de Vader Immortal et du jeu de tir Pistol Whip pour cet été, et de nouvelles rumeurs concernant la version VR de Dreams, les joueurs PSVR auront peut-être l’impression que le vent a commencé à tourner.



En fait, ce n’est pas qu’une impression, car en quelques heures à peine, d’autres infos croustillantes viennent de tomber : ainsi, après des mois de retard, le très attendu Gorn a enfin une VRAIE date de sortie (le 19 mai prochain) tandis que le studio espagnol Dark Curry fait une pause dans le télétravail et nous propose 10 minutes de gameplay ébouriffantes du prometteur Undead Citadel. N’en jetez plus !

Vous en voulez encore ? Alors sachez que Pixel Ripped 1995, suite directe de l’original Pixel Ripped 1989 (du jeu rétro-gaming dans le jeu virtuel…) arrive sur PSVR la semaine prochaine, et que le titre multijoueur SpaceTeam VR sortira le 21 mai prochain. Joie !