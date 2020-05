Volvo va vendre des voitures à LiDAR intégré en 2022

La télédétection par laser, ou LiDAR, pourrait arriver sur les marchés et chez le grand public pour bientôt. Volvo vient en effet d’annoncer que ses véhicules pourraient être équipés de systèmes LiDAR dès 2022. Pour ce faire, le constructeur a développé un partenariat avec Luminar, et a affirmé que sa Scalable Product Architecture prochaine génération sera hardware-ready. Même si l’on ne peut pas réellement parler de voiture entièrement autonome, la firme se dirige petit à petit vers ce concept, et si elle est effectivement dans les temps, franchira une bonne étape dans cette direction.

Ainsi, le système LiDAR de Luminar sera disponible en tant qu’ajout sur le toit des véhicules. Une fonctionnalité Highway Pilot permettra aux utilisateurs, quand ils le décident, de passer la voiture en mode autonome sur l’autoroute, le tout grâce à un système de caméras, de radars et d’autres éléments afin de guider la trajectoire du véhicule, son freinage, mais aussi la gestion de sa batterie. Les deux entreprises ayant déjà travaillé ensemble, nul doute que ces nouveaux systèmes devraient être développés dans les temps.