Sid Meier va publier ses mémoires en septembre

Sid Meier est une véritable légende dans l’industrie du jeu vidéo. A l’origine de titres comme Sid Meier’s Alpha Centauri, Sid Meier’s Pirates, ou encore Sid Meier’s Civilization, il a véritablement marqué l’industrie avec ses concepts, que l’on retrouve encore de nos jours dans des jeux récents. Il a de plus considérablement popularisé le genre de la 4X, et a co-fondé le mythique studio MicroProse, ou encore Firaxis, qui en plus de travailler sur les nouveaux Civilization, propose des nouvelles entrées pour la licence XCOM qui a ramené le jeu de combat tactique sur les devants de la scène avec les derniers opus.

Et avec une carrière pareille, il n’est guère surprenant d’apprendre qu’un livre sur sa vie sera publié. Sid Meier’s Memoir! arrivera en septembre prochain, et ne sera pas exactement une biographie traditionnelle : on y retrouvera l’homme qui réfléchit sur sa carrière, mais aussi sur l’histoire de cette industrie, la psychologie des joueurs, ou encore sur des processus créatifs de game design qui lui sont chers. Pour se procurer l’oeuvre, rien de plus simple : il suffit de se rendre directement sur le site officiel au design délicieusement rétro.