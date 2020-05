Une télécommande et une nouvelle interface TV pour le successeur du Chromecast

Le Chromecast va connaître un successeur. Ce serait toujours un dongle à connecter à son téléviseur, mais sa particularité serait le contrôle et l’interface affichée.

Selon Protocol, Google va proposer une télécommande pour contrôler le dongle. Cela rejoint une information relayée au mois de mars. En l’état, un Chromecast se contrôle avec un appareil tel qu’un smartphone, ce qui n’est pas toujours idéal selon l’usage.

Le dongle tournerait sous Android TV, mais des ajustements visuels seraient proposés pour mettre en avant non pas les applications, mais des films et séries. Les applications seraient toujours présentes et les utilisateurs devraient continuer à pouvoir les télécharger depuis le Google Play Store. Il faut toutefois s’attendre à ce que leur présentation soit différente.

Un autre élément est la marque. Le Chromecast est un produit Google. Son successeur serait un produit… Nest. Nest appartient à Google et se concentre essentiellement sur tout ce qui touche la maison connectée. La bascule de Google vers Nest peut donc étonner.

Le nouveau Chromecast devrait être commercialisé d’ici les prochains mois, mais une date de sortie précise n’est pas communiquée, tout comme le prix qui reste inconnu en l’état.