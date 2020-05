Sonos dévoile Arc, une barre de son Dolby Atmos

Sonos a une nouvelle barre de son. Elle a pour nom Arc et sa particularité est de supporter le son Dolby Atmos. « Sonos Arc est l’expérience home cinéma la plus immersive de Sonos », assure la marque.

La Sonos Arc est une barre de son qui offre des basses profondes ainsi qu’un spectre acoustique large, détaillé et immersif. 11 haut-parleurs haute performance, dont deux orientés vers le haut pour garantir de l’audio 3D, produisent une clarté, des détails et une profondeur « remarquables » selon Sonos. La barre de son ajuste son profil sonore via son logiciel, en fonction du home cinéma installé et du contenu diffusé, que ce soit en stéréo, en Dolby Audio 5.1 ou en Dolby Atmos.

Les utilisateurs peuvent affiner le son de la Sonos Arc dans l’application Sonos grâce à des fonctionnalités comme l’Amélioration Vocale pour donner encore plus de clarté aux voix, le mode Son Nocturne pour atténuer les scènes d’action ou encore la technologie Trueplay Revisitée, qui adapte le profil acoustique de la Sonos Arc à la pièce, en tenant compte des composantes horizontales et verticales d’un son immersif.

La barre de son remplace les Sonos Playbar et Playbase. De plus, elle s’appuie sur la nouvelle plateforme logicielle S2 et peut donc être contrôlée depuis la nouvelle application Sonos, la télécommande du téléviseur, AirPlay 2 d’Apple ou encore la voix avec Amazon Alexa ou Google Assistant. La Sonos Arc en noir ou blanc sera disponible à partir du 10 juin au prix de 899 euros.