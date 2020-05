Microsoft étend la présence des data centers en s’installant en Nouvelle-Zélande

Les data centers sont de plus en plus importants de nos jours au vu de l’utilisation d’Internet et de la circulation des données. Ces centres permettent d’avoir un accès plus rapide et Microsoft annonce aujourd’hui s’étendre en visant l’Océanie.

Le premier data center de la région va être installé en Nouvelle-Zélande. Microsoft a déjà des data centers dans 60 régions dans le monde et Azure, son service de cloud, est proposé dans plus de 140 pays. « Cet investissement important dans l’infrastructure numérique néo-zélandaise témoigne de l’esprit d’innovation remarquable de la Nouvelle-Zélande et reflète la manière dont nous repoussons les limites de ce qui est possible en tant que nation », déclare Vanessa Sorenson, la responsable de la branche néo-zélandaise de Microsoft.

Microsoft explique que les personnes dans la région auront accès à Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 et plus encore. Elles pouvaient techniquement déjà en profiter auparavant, mais les serveurs étaient situés sur d’autres continents, ce qui n’est pas idéal selon l’usage.

Le data center en Nouvelle-Zélande devrait ouvrir ses portes au début de 2021. Aucune information supplémentaire n’est communiquée pour l’instant (ni le coût ni le nombre d’emplois qui vont être créés avec ce lieu).