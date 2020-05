31 groupes tech et opérateurs demandent une 5G « ouverte »

31 groupes technologiques et opérateurs ont créé l’Open RAN Policy Coalition, une alliance qui appelle à la construction de systèmes 5G « ouverts et interopérables », dans l’idée de ne pas se reposer que sur un seul équipementier réseau.

On retrouve notamment AT&T, Dell, Facebook, Google, IBM, Intel Microsoft, Qualcomm, Samsung ou encore Verizon. Leur annonce intervient dans un contexte de tensions géopolitiques, notamment entre la Chine et les États-Unis, alors que Huawei domine le marché du déploiement de la 5G, suivi par les Européens Nokia et Ericsson.

L’alliance estime qu’un système ouvert, avec des appels d’offres pour les diverses composantes (équipements, logiciels, ondes radio…), éviterait de dépendre d’un seul fournisseur. Les membres souhaitent promouvoir la mise en place de réseaux par des entreprises, avec l’aide du gouvernement fédéral qui serait chargé d’encourager une chaîne d’approvisionnement diversifiée et d’aider à financer la recherche pour des réseaux ouverts.

« En promouvant des politiques qui établissent des standards communs et des interfaces ouvertes, on peut assurer l’interopérabilité et la sécurité, et aussi potentiellement favoriser l’émergence de nouveaux innovateurs », détaille l’alliance. La coalition cite des exemples de déploiements réussis d’infrastructures 4G ou 5G en utilisant des standards ouverts au Japon, en Inde ou ailleurs.