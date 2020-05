Cate Blanchett pourrait incarner Lilith dans le film Borderlands

Avec des détails qui se font bien rares, il est normal que les rumeurs fleurissent concernant l’adaptation cinématographique de Borderlands. Mais il en est une qui semble de plus en plus crédible, corroborée par un article de Variety : la légendaire Cate Blanchett pourrait bien jouer le rôle de Lilith dans le film. Et si Lionsgate, qui produit le projet, a refusé tout commentaire, un nouvel acteur de poids vient renforcer cette idée. Gearbox vient en effet de poster sur Twitter son enthousiasme suite au rapport, et qui de mieux placé que le studio à l’origine du jeu vidéo pour lancer la hype ?

Le tout reste cependant à prendre avec des pincettes. Gearbox, c’est aussi Randy Pitchford, qui est producteur aux côtés de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, et le moins qu’on puisse dire, c’est que les deux bonhommes ne sont pas particulièrement connus pour leur honnêteté en ce qui concerne les annonces publiques. Espérons en tout cas que si cette rumeur finit par se concrétiser, l’actrice ne sera pas gâchée dans une énième adaptation ratée de jeu vidéo, et pourra opérer dans une ambiance plus proche des premiers épisodes, spin-off compris, que du dernier titre de la franchise, où la subtilité et l’écriture ne sont plus que de lointains concepts.