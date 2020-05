Le smartphone gaming de Lenovo fuite en vidéo

Il y a peu, Lenovo avait annoncé de façon bien optimiste sur les réseaux sociaux chinois l’arrivée d’un smartphone conçu pour le gaming. Défiant les tests pas vraiment concluants d’autres constructeurs comme Xiaomi, Razr, Asus ou Honor, la firme promettait une machine relativement puissante équipée du Snapdragon 865. Et si peu de détails ont suivi cette annonce, nous sommes probablement sur le point d’en apprendre plus : une source anonyme « de confiance » vient de diffuser des vidéos promotionnelles fuitées de l’appareil sur XDA Developers. Et même si ces vidéos ne sont peut-être pas représentatives du design final de l’appareil, de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques techniques ont été communiquées par cette source.

Ainsi, le téléphone serait chargé en une demi-heure grâce à un système à 90W et une batterie à double-cellule en 5.000mAh. On distingue aussi un port USB-C pour la charge, et l’absence notable d’un port jack. Un second port USB-C se trouve sur le côté de l’appareil. La caméra frontale en 20 MP sortirait grâce à un système pop-up, et celle de l’arrière est située au milieu de l’appareil en 64MP, avec un grand angle à 16MP. Le stockage interne en FS3.0 et la RAM LPDDR5 devraient contribuer à la rapidité de l’appareil, de même que la résolution en 2340 x 1080 en 144Hz.