The Walking Dead : Saints & Sinners est enfin disponible sur le PSVR (trailer)

Il est enfin là ! The Walking Dead : Saints & Sinners est disponible sur le PS Store, une arrivée surprise qui ravira sans doute les millions de joueurs PSVR légitimement frustrés de l’absence de « gros » titres VR depuis plusieurs semaines. Le jeu du studio s’appuie bien entendu sur l’univers de la série à succès d’AMC, mais y rajoute une dimension « immersion » qui glacera le sang des moins téméraires. Le scénario a de quoi faire frissonner d’aise (ou de peur) les amateurs de la série ou de jeux remplis de zomblards »: « Parcourez les ruines infestées de rôdeurs de La Nouvelle-Orléans, restez furtif, pillez des ressources et survivez chaque jour tout en élucidant un mystère qui plane sur les quartiers emblématiques de la ville. Rencontrez des factions désespérées et des survivants solitaires qui pourront devenir vos amis ou vos ennemis ».



The Walking Dead : Saints & Sinners est disponible sur le PS Store en version de base (34 euros) ou en Edition Tourist (55 euros), cette dernière contenant le jeu de base ainsi que trois schémas d’armes uniques, soit le Shérif, le Juge et le Couteau de la garde nationale, sans oublier un ensemble de poupées vaudou à collectionner. A noter que le jeu est déjà disponible depuis le mois de janvier sur Oculus Rift et Steam VR et sera jouable sur l’Oculus Quest d’ici la fin de l’année.