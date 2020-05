Pixel 4 XL : un prototype dévoile un coloris non proposé par Google

Décidément, Google n’arrive pas à faire le nécessaire pour limiter les fuites autour de ses smartphones Pixel, même ceux qui sont déjà sortis. Nous avons aujourd’hui le droit à un prototype d’un Pixel 4 XL qui est proposé dans un coloris non commercialisé par Google.

Le Pixel 4 XL (et le Pixel 4 d’ailleurs) est disponible en orange, blanc ou noir. Ici, un prototype dévoile un modèle gris qui n’existe pas sur le marché. L’appareil semble venir de l’opérateur américain Verizon, au vu des autocollants avec la mention VZW. Il est fonctionnel en tout cas et il est même possible de l’acheter sur le site chinois Taobao. Il est proposé pour 2 699 (350 euros). C’est assez drôle d’ailleurs parce qu’un Pixel 4 XL neuf acheté chez Google est vendu pour 899 euros.

Ce coloris va-t-il voir le jour sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL ? Peut-être, la réponse n’est pas connue pour l’instant et Google ne fait aucun commentaire particulier sur le sujet. Qui sait, peut-être que nous aurons ce coloris sur les Pixel 4a et Pixel 4a XL, prévus pour bientôt.